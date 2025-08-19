Él es Emmanuel Orenday, supuesto amante de Maribel Guardia (FOTOS)

La mañana de este martes 19 de agosto nos despertamos con la noticia de un supuesto acto de infidelidad de parte de Maribel Guardia hacia Marco Chacón. El tercero en discordia sería nada más y nada menos que el actor Emmanuel Orenday, motivo por el cual no está de más conocer un poco su trayectoria.

Para dar un poco de contexto, fue el portal TV Notas quien dio a conocer el supuesto acto de infidelidad de la actriz y cantante hacia el abogado de profesión. Todo se habría dado durante las grabaciones de la serie “Cómplices”, misma en donde Maribel Guardia y Emmanuel Orenday colaboran juntos.

¿Quién es Emmanuel Orenday?

Nacido en el estado de Aguascalientes el 19 de mayo de 1984, Emmanuel Orenday es un actor y modelo mexicano que tiene 41 años de edad y que ha tenido la oportunidad de participar en distintos proyectos para la televisión nacional, destacando su participación en TV Azteca en sus primeros años de profesión.

Orenday inició su carrera como locutor de radio, aunque rápidamente dio el salto a la actuación y el modelaje en una faceta amateur. Fue en el año 2003 cuando formó parte de la barra de TV Azteca, en donde pudo participar en distintos proyectos tales como “La Vida Es Una Canción”, por citar solo un ejemplo.

Emmanuel también tuvo la fortuna de formar parte de proyectos como “A Cada Quien Su Santo” y “Lo Que Callamos Las Mujeres”, por lo que ya cuenta con mucha experiencia en el mundo de la actuación. Hoy en día, el mexicano ha comenzado a participar en otro tipo de trabajos, y uno de sus papeles más conocidos se dio en la serie “Entre Correr Y Vivir” del 2016.

¿Qué dijo Maribel Guardia respecto a esta acusación?

Cabe mencionar que, hasta el momento de esta nota, ni Maribel Guardia ni Marco Chacón se han pronunciado al respecto de esta situación, por lo que se espera que lo hagan pronto. Ante ello, tal altercado se da en medio de los supuestos rumores que indican que la tica padece una fuerte enfermedad.