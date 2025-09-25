Martha Higareda impacta con video de su embarazo de gemelos

Martha Higareda desde el anuncio de su embarazo de gemelos, se ha encargado de compartir momentos tiernos y chistosos a sus seguidores, mostrando todo lo que ha tenido que experimentar durante su etapa de esposa y futura mamá.

Recientemente, en sus cuentas oficiales, la actriz compartió un chistoso video con sus seguidores, en el que explica cómo se siente en esa última etapa. No te pierdas de todos los detalles que te vamos a compartir al respecto.

¿Qué subió Martha Higareda en sus redes sociales?

Martha Higareda, reconocida por su actuación en varias cintas mexicanas, constantemente ha subido contenido a sus redes sociales, dándonos una pequeña representación de lo que ha vivido durante su embarazo de gemelos.

El 24 de septiembre del 2025, la hermosa actriz subió a su Instagram un chistoso video donde hace varias poses mientras muestra su enorme vientre, para después compararse con varias imágenes de animales, como mapaches, orangutanes, pingüinos y más. Aunque han sido meses complejos, la artista aprovecha el momento para compartir sus vivencias con un poco de comedia.

Hasta el momento, la publicación ya ha reunido más de 190 mil “me gusta”, además de contar con más de mil comentarios, donde le preguntan sobre su embarazo, mientras otros tantos resaltan el gran aspecto que tiene la actriz. Tanto los seguidores como las celebridades se han encargado de enviar sus mejores deseos para la artista.

¿Cuántos hijos tiene Martha Higareda?

Martha Higareda no tiene hijos, por lo tanto, el embarazo de gemelos es el primero, siendo una noticia importante para la celebridad, ya que formalmente comienza a crear su propia familia a lado de su esposo Lewis Howes. Son sus primeros hijos a sus 42 años.

Aunque formalmente anunció lo de sus bebés en junio. En el chistoso video que publicó en sus redes, fue cuestionada sobre la fecha de nacimiento, no proporcionó día exacto, pero sí explicó que dentro de pocas semanas ya esperan la llegada de los pequeños, también se desconoce el sexo de los pequeñines. Por ahora, debes esperar a que se anuncie más información al respecto para poder conocer a los pequeñines.