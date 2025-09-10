Este fue el motivo por el que Danny Trejo estuvo en prisión

En estos últimos días, Danny Trejo se volvió tendencia por una noticia no grata, pues sus seguidores sintieron mucho dolor cuando comenzó a circular un rumor sobre su supuesto fallecimiento.

El actor tiene 81 años y fue dado por muerto tras una publicación en Instagram. En la misma se confirmaba que había sufrido un derrame cerebral. Esto tomó mayor fuerza cuando el actor John Leguizamo, su compañero en la película The Infiltrator, compartió la imagen.

No obstante, el actor salió a desmentir a esta noticia, pues ya muchos habían comenzado a recordar sus grandes papeles como también la época que estuvo tras las rejas.

¿Por qué Danny Trejo estuvo en la cárcel?

Danny Trejo fue detenido en el año 1960 por los delitos de droga y robo a mano armada. En ese tiempo vivió momentos muy duros en la prisión ya que fue testigo de asesinatos y brutalidad diaria.

Mientras cumplía su condena, se desarrolló un motín a gran escala donde resultaron heridos varios oficiales y él fue puesto en confinamiento solitario. Fue ese el momento en el que sintió que perdía la vida ya que pensaba que lo iban a asesinar, por lo que decidió hacer un pacto con Dios para cambiar.

¿Qué reconocimientos ha tenido Danny Trejo en la industria?

El 22 de agosto, Danny fue homenajeado en la 40ª edición de los Premios Imagen en Beverly Hills, donde recibió el reconocimiento a mejor serie de variedades/reality por su programa Mysteries Desenterradas en History Channel.

También organizó un concierto con su sello Trejo’s Music en el Regent Theater de Los Ángeles y participó en la proyección del 15 aniversario de Machete, junto al guionista Álvaro Rodríguez.

Las experiencias de Danny han sido claves para su documental y el actor siempre afirma que volvería a repetir su vida porque fue lo que lo llevó a donde está hoy. Su cambio sin dudas fue radical e importante.