¿Prefiere a Majo? Yuridia no incluye a Ángela Aguilar en su nuevo álbum, pero sí a su prima

Consagrando su éxito como una de las cantantes mexicanas más importantes, Yuridia acaba de lanzar su nuevo álbum en vivo desde la Plaza de Toros México: “Monumental”. En este material no está presente Ángela Aguilar, quien originalmente interpreta el tema “Qué Agonía” con ella. Pero quien sí está es Majo Aguilar, su prima.

¡Yuridia se convierte en la primera mujer en llenar la Plaza de Toros México! [VIDEO] Yuridia se presentó en la Plaza de Toros México, ante más de 40 mil personas. Tuvo grandes invitados, como Majo Aguilar, Reyli Barba y Carlos Rivera.

Yuridia no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo álbum, pero sí a Majo Aguilar

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del nuevo material discográfico de Yuridia es que incluye una nueva versión de “Qué Agonía”, uno de sus mayores éxitos recientes, pero sin Ángela Aguilar. En la versión original de la canción, lanzada en 2022, sí participa la cantante de “Dime Cómo Quieres”.

Quien sí tiene un lugar en “Monumental” es Majo Aguilar, prima de Ángela, quien cantó en la canción “Brujería”. Ese tema es de 2022 y, al igual que “Qué Agonía”, corresponde al álbum “Pa’ Luego Es Tarde”.

La versión original de “Brujería” no incluye la voz de Majo Aguilar, pero la cantante fue invitada sorpresa en el concierto que Yuridia tuvo en la Plaza de Toros México. Por su parte, Ángela no participó en el concierto y por lo tanto no quedó en la grabación del material, pero no se saben las razones por las que no acompañó a Yuridia.

Como invitados también estuvieron Reyli Barba y Carlos Rivera, quienes cantaron con Yuridia los temas “¿Qué Nos Pasó?” y “Si No Piensas Cambiar”, respectivamente.

En abril de 2025, Yuridia se convirtió en la primera mujer en llenar la Plaza de Toros México, al presentarse para aproximadamente 50 mil personas. Este logro se dio en el marco del 20 aniversario de su carrera musical, que comenzó con su exitosa participación en La Academia.