Yuridia lanza “Qué Agonía”. ¡Pero ahora sin Ángela Aguilar!

Yuridia acaba de publicar su nuevo álbum en vivo, “Monumental”, donde interpreta algunos de sus mayores éxitos e incluye una colaboración con Carlos Rivera. Sus fans han aplaudido todo el material, pero hay una canción que en particular está llamando la atención: “Qué Agonía”, pero sin Ángela Aguilar.

Yuridia lanza una nueva versión de “Qué Agonía”, sin Ángela Aguilar

Esta famosa canción se lanzó por primera vez en 2022, como parte del álbum “Pa’ Luego Es Tarde”, de Yuridia. Esta versión cuenta con la voz no solo de ella, sino también la participación de Ángela Aguilar. Tres años después, tiene una nueva versión en su álbum “Monumental”, aunque en solitario.

En el video oficial de YouTube, correspondiente a la interpretación de Yuridia en la Plaza de Toros México, la mayor parte de los comentarios reacciona positivamente al cambio. “Ya urgía la versión sola de esta canción”, “¿y si hacemos famosa esta versión?”, “no entiendo por qué no sacó esta canción sola” y “qué bien se oye sin gritos”, son algunos de los comentarios de la gente.

En meses recientes Ángela Aguilar ha sido fuertemente criticada por usuarios de redes sociales, quienes cuestionan el rango vocal y técnica de la cantante de regional mexicano. En algunos comentarios de la nueva versión de “Qué Agonía” dicen que Ángela “era el negrito en el arroz” y que “ahora sí se puede escuchar a gusto”.

Aunque una parte de la canción incluye coros cantados por el público, esta decisión también fue aplaudida por varios usuarios que hablaron sobre la autenticidad de Yuridia en el escenario.

El nuevo álbum de Yuridia en vivo desde la Plaza de Toros tiene colaboraciones con Carlos Rivera y Reyli Barba, en los temas "¿Qué Nos Pasó?” y “Si No Piensas Cambiar”, respectivamente. También cantó con Majo Aguilar, en “Brujería”.

