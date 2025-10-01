Publican fotos de lo que no se vio en la boda de Selena Gómez y Benny Blanco

La boda entre Selena Gómez y Benny Blanco ha dado mucho de qué hablar, siendo un evento que ha sorprendido a muchos. Aunque desde el pasado domingo se publicaron fotos de la gran celebración, recientemente la joven cantante subió a sus redes sociales más imágenes, que nos permiten conocer más sobre la gran fiesta.

EXCLUSIVA: Zoe Saldaña y Selena Gomez hablan de ‘Emilia Pérez’ [VIDEO] Selena Gomez se encuentra muy feliz de haber interpretado una película que tiene parte de la historia que vivieron sus abuelos al ser mexicanos.

Dicha publicación ha generado mucho impacto entre los internautas, generando miles de reacciones. Es así que te detallaremos todo lo que sale en la publicación y todo lo que pasó en la fiesta de los recién casados.

¿Cómo fue la boda de Selena Gómez?

El 30 de octubre del 2025, Selena Gómez en su cuenta de Instagram publicó una serie de fotos inéditas de su boda con Benny Blanco. Mostrando a la luz parte de la fiesta, el pastel y los looks que mostró la novia.

Por un lado, ya sabíamos que la cantante llevaba un vestido de cuello alto y espalda descubierta, con una tela que parecía satín. En las nuevas imágenes, parece que la novia tuvo dos looks más, donde vemos un vestido con transparencias al emplear una tela tipo tul. También vemos otro vestido más corto que deja ver los tobillos y con strapless.

Por otra parte, vemos lo que parece ser un pastel pequeño en forma de corazón que tiene la frase dibujada de “Just Married”. Claro, varias fotos donde los vemos muy abrazados o dándose besos, siendo obvias muestras del gran amor mutuo que sienten entre ellos.

¿Cuándo se casó Selena Gómez?

La boda entre Selena Gómez y Benny Blanco se llevó a cabo el sábado 27 de septiembre del 2025, en una zona de Santa Bárbara. Dentro de la información que se conoce, se sabe que la fiesta empezó desde el viernes, para que el sábado formalmente la pareja de novios dijeron el “sí, acepto”

Aunque en las imágenes compartidas por la cantante, no se ven los invitados que acudieron al evento, se tiene contemplado que entre los asistentes a la fiesta están Taylor Swift, parte del elenco de la serie “Solo asesinatos en el edificio”. Se estima que fueron un total de 170 invitados los que estuvieron presentes.