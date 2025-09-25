Reportan que Bad Bunny fue amenazado de muerte; ¿quién hizo la advertencia?

El fin de semana pasado Bad Bunny estelarizó uno de los conciertos más imponentes del año en su natal Puerto Rico, mismo que, sin embargo, fue opacado luego de la supuesta amenaza de muerte que recibió. Por ende, es preciso conocer más detalles al respecto de esta situación.

Diversos medios de comunicación han confirmado que, durante la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, se llevó a cabo una alerta de seguridad derivada de una amenaza de muerte en contra del artista, quien es considerado hoy en día como uno de los representantes más importantes del género urbano.

¿Quién amenazó a Bad Bunny durante su concierto?

De acuerdo con el periodista independiente Jay Fonseca, existió una alerta mayor de amenaza de muerte en contra de Bad Bunny en medio de su concierto en Puerto Rico. La fuente añade que todo derivó de un sujeto en redes sociales, mismo que escribió que tenía la intención de terminar con la vida del cantante.

#PuertoRico l Bad Bunny ha recibido una "amenaza de muerte creíble", según un periodista puertorriqueño, Jay Fonseca.



Según Fonseca, funcionarios federales estuvieron presentes durante la residencia de BB en Puerto Rico. pic.twitter.com/lprykky1m1 — Señal Capital (@senalcapital) September 25, 2025

Ante esta situación, las medidas de seguridad al interior del concierto se habrían incrementado de manera considerable a fin de salvaguardar la integridad del creador de “Debí Tirar Más Fotos”. Afortunadamente, vale decir que el evento se llevó sin demasiados contratiempos para fortuna de los asistentes al lugar, mismos que disfrutaron nuevamente del cantante de reguetón y música urbana en general.

¿Cuánto dinero generó el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico?

La función adicional número 31 de Bad Bunny en Puerto Rico fue un auténtico éxito no solo en el plano musical, sino también económico. El evento pudo verse a través de diversos medios, entre los que destacan locales de la Isla, cines y distintas plazas, por lo que miles de personas pudieron disfrutarlo.

Lo anterior coincide con un estudio difundido por la firma Gaither International, misma que recientemente informó que el concierto habría dejado un impacto económico de alrededor de 713 millones de dólares, una cantidad por demás espectacular pero que, sin embargo, refleja lo que el reguetonero es en la actualidad.

