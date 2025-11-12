Resurgen los rumores de que Angélica María se entrometía en la relación de su hija: VIDEO

Las reacciones alrededor de la ruptura de matrimonio entre Angélica Vale y Otto Padrón siguen con las secuelas. En esta ocasión, las redes sociales se fueron en contra de Angélica María, a quien tacharon de entrometida en la relación marital de su hija. Según un video que se retomó del pasado, se ve claramente cómo ella estaba molestando a la pareja, según los reclamos de algunos internautas. Este es el video que se comenta en el espacio digital.

¿Por qué acusan a Angélica María de entrometida?

En un momento de profunda tristeza para la familia de la farándula mexicana, Angélica Vale anunció que su marido le pidió legalmente el divorcio. Ante eso, los usuarios de internet fueron bastante contundentes al reclamarle a Angélica María. Un video - supuestamente - la deja como hostigante del vínculo de amor entre Vale y Otto Padrón.

En la pieza recogida por muchas cuentas de espectáculo, los esposos y la suegra participaron de una dinámica típica de internet. Allí la madre de Angélica Vale cuestionaba a la pareja sobre quién es el más romántico, enojón, y diversos cuestionamientos extras. Por ello, la gente indica que allí se observa que la actriz estaba hostigando al matrimonio. Sin embargo, muchos otros usuarios dijeron que no se debía exagerar, pues es una simple dinámica grabada para el canal de YT de la Vale.

¿Cómo está conformada la familia de Angélica Vale, hija de Angélica María?

En declaraciones que causaron estragos entre sus fanáticos, Angélica Vale indicó que está separada de su todavía esposo desde el mes de abril. Y recientemente, Otto le pidió legalmente el matrimonio. Ellos se casaron el 19 de febrero de 2011 y procrearon a Angélica Masiel y Daniel Nicolás. La primogénita hoy tiene 14 años, mientras que el niño cuenta con 11 de edad.

Se indica que la adolescente está peleando por ganarse su lugar en el medio como actriz, cantante y conductora. Y del lado de Daniel, existe un interés por una disciplina como la ingeniería.