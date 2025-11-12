¿Cuántos años tiene Junior H? Esto es lo que podría pasar en prisión por su concierto en Jalisco

Mientras que en otras plazas le bajaron el sonido para que no cantara los corridos prohibidos, en su presentación del pasado 28 de octubre en las Fiestas de Octubre en Zapopan, el intérprete mexicano se atrevió a ir contra las reglas. Hoy se encuentra en severos conflictos legales y se habla de una pena de seis meses en prisión por ser causante de apología al delito por su canción El Azul. Así luce el presente de Junior H.

¿Qué edad tiene Junior H y por qué está en problemas legales?

El nacido en San Juan Cerano, Guanajuato, es un joven de 24 años que incursionó en el mundo musical gracias al corrido mexicano. La nueva ola del regional trajo consigo todo un fenómeno social que atrajo a miles de escuchas que encontraron en la cultura del exceso y los lujos una manera de expresión. Ante eso, varios exponentes de dicho género musical están enfrentados con las regulaciones impuestas en distintos estados del país.

En este caso, el cantante e iniciador del movimiento Sad Boy del corrido tumbado compareció ante la Fiscalía de Jalisco por incumplir con las regulaciones del estado, donde han sido bastante insistentes en cuidar este tipo de mensajes. Por ello, se indica que le podrían dar una pena de hasta seis meses de prisión.

¿De qué habla El Azul, corrido que metió en problemas a Junior H?

Lo que es evidente de la letra engloba el problema de artistas y temas de regulaciones gubernamentales. Y es que hay claras alusiones a la delincuencia organizada, pues se narra la vida de una persona metida en esos asuntos, los cuales le obligan pedirle perdón a su Dios por hacer cosas indebidas.

Esta canción específica fue una de las colaboraciones más importantes hechas en los años recientes, pues es un título donde comparte escena con Peso Pluma. Ante eso, sigue el debate alrededor de la nueva tendencia del regional mexicano, donde estos dos exponentes o gente como El Komander o Natanael Cano siguen una línea que está recibiendo muchas prohibiciones a lo largo y ancho del país.