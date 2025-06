Natalia Alcocer explota contra Rodrigo Cachero y afirma que apoya a Adianez Hernández

A pesar de que muchos pensamos que la controversia entre Rodrigo Cachero y Adianez Hernández por la infidelidad de la conductora con Augusto Bravo quien era pareja de la ex del actor, Larisa Mendizabal, había terminado, todo parece indicar que el conflicto está más vivo que nunca, especialmente por las declaraciones dadas por Natalia Alcocer.

Y es que recientemente se había rumorado que Natalia y Adianez se encontraban en medio del conflicto, lo cual presuntamente haría que Alcocer se posicionara en apoyo a Cachero, pero la famosa ya anunció que se ha reconciliado con su mejor amiga y filtró información comprometedora del actor.

Natalia Alcocer habla de su relación con Adianez y se lanza contra Rodrigo Cachero

Durante una entrevista a ‘TVNotas’, la famosa expresó que recientemente estuvo en el baby shower de su amiga Adianez, además de que dejó en claro que ella no juzgará a la futura mamá y también invitó a que “tire la primera piedra” la persona que “esté libre de pecado”.

Natalia también confesó que no estaba del todo de acuerdo con la relación entre Hernández y Augusto Bravo, aunque precisó que actualmente se siente muy contenta de ver que su amiga está construyendo un futuro y esperando a un bebé, además de que la apoyará en todo momento.

Respecto a las críticas que ha recibido por sostener una relación cercana con la famosa acusada de serle infiel a Rodrigo Cachero con el esposo de Larisa, la también creadora de contenido reveló que el actor no era su amigo y que nunca conoció a la exesposa, añadiendo que nadie es perfecto y que cada quien toma sus decisiones, pese a que no esté de acuerdo con ellas.

Rodrigo Cachero le habría prohibido a Adianez llevarse con Natalia Alcocer

De acuerdo con Natalia, el actor le prohibió a su entonces esposa hablar con Alcocer debido a que ella era mediática y no se quedaba callada ni con los brazos cruzados, asegurando que no se queda callada y que no apoyará a Cachero y mucho menos abandonará a su amiga.