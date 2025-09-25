Influencer arremete contra Shakira y la llama “incoherente” por colaborar con Beéle

Aunque la colombiana sigue cosechando éxitos alrededor del mundo con su gira, no se salva de ser el centro de las críticas. Y es que Shakira vuelve a estar en el ojo de la polémica, en esta ocasión una controversial colaboración llegó para hacer ruido entre sus seguidores. Sin embargo, todo explotó cuando el influencer colombiano, Valentino Lazaroh cuestionó la coherencia de su mensaje feminista con sus nuevas colaboraciones musicales.

¿Qué dijo Valentino Lazaroh sobre Shakira?

El influencer colombiano Valentino Lazaroh criticó duramente a la intérprete de “Pies Descalzos” luego de que el cantante Beéle compartiera un video bailando junto a la Loba.

Según Lazaroh, resulta contradictorio que Shakira, quien se ha posicionado como símbolo del empoderamiento femenino tras su ruptura con el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, ahora se vincule artísticamente con alguien cuya fama está marcada por episodios de infidelidad.

“Ese lema viene con base a una infidelidad y viene una infidelidad donde ella literalmente expuso el nombre de la moza, que me parece increíble”, dijo en referencia al éxito BZRP Music Sessions #53, el cual puso a cantar a todo el mundo.

Valentino Lazaroh crítica la “incoherencia” del mensaje

Valentino cuestionó que la cantante haya logrado movilizar a millones de mujeres con frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y que hiciera que todas se sintieran empoderadas al formar parte de “las lobas”, generando un movimiento de sororidad que incluso impactó de manera importante en la venta de boletos de sus shows, para luego colaborar con un artista que —según él— contradice esa narrativa.

“Luego ya viene y graba con una persona que, por marketing, es famosa por una infidelidad”, sentenció.

Shakira entre el empoderamiento y la polémica

Aunque la barranquillera no se ha pronunciado sobre los comentarios del influencer, la situación abre un debate entre los seguidores de ambas figuras públicas: ¿puede una artista mantener un mensaje de empoderamiento mientras colabora con personajes señalados por conductas contrarias?

¿Crees que Shakira debería dejar de lado la colaboración con Beéle?

