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FOTOS | Belinda descuidó su carrera. ¿Fue por estar con Nodal?

Belinda ha ofrecido una entrevista en la que ha podido decir muchas cosas de su relación que tuvo con Christian Nodal. ¿Por él descuidó su carrera?

Por: Redacción Azteca UNO

Belinda descuidó su carrera. ¿Fue por estar con Nodal?

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