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FOTOS | Kalimba tendrá meses muy pesados sobre el escenario.

Kalimba confesó a las cámaras de Ventaneando que los siguientes serán muy pesados para él. ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Por: Redacción Azteca UNO

Kalimba y su gran trabajo sobre el escenario

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