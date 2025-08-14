inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Ni en Las Vegas ni en ningún lado? José Eduardo Derbez aclaró por qué no se ha casado con la madre de su hija

José Eduardo Derbez reveló la razón por la cual no se ha casado con Paola Dalay, madre de su hija Tessa. Además, contó detalles sobre la relación actual de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

José Eduardo Derbez reveló la razón por la cual no se ha casado con Paola Dalay, madre de su hija Tessa. Además, contó detalles sobre la relación actual de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo, tras el nacimiento de su nieta.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×