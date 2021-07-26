Así se ve Kimberly Loaiza luego de su cirugía de cuerpo, ¡espectacular!

Hace unas semanas te contamos sobre la operación de cuerpo de Kimberly Loaiza, no se sabía exactamente qué se había hecho, pero hace unos días estuvo en unos premios, ¡y se ve espectacular! Te contamos...

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Así se ve Kimberly Loaiza luego de su cirugía estética.

Recordemos que hace unas semanas Kimberly Loaiza anunció en sus redes sociales que estaba punto de someterse a una cirugía estética en el cuerpo. No dio detalles sobre los arreglitos que se iba a hacer, y a pesar de que sus fans le decían que lucía perfecta luego de tener dos hijos, la influencer no quiso dejar pasar la oportunidad de verse aún más guapa.

No se había visto el resultado, pues estuvo desconectada de sus redes sociales unos días y las cosas que llegaba a subir eran con ropa muy holgada, pero este fin de semana, ¡por fin pudimos ver el resultado! Estuvo junto con su esposo Juan de Dios Pantoja en los Premios Juventud, ¡y se veía espectacular, y eso que aún no es el resultado final!

A través de su cuenta de Instagram, Kimberly mostró su espectacular figura con un traje de cuerpo completo hecho con lentejuelas negras, ¡y una cinturita de avispa! Además, cambió de look por una noche, con una cabellera larga y rubia y un maquillaje cargado espectacular.

La mayoría de sus seguidores la chulearon, pero también hubo quienes decían que extrañaban a la Kim de antes, más natural. ¿Ustedes qué opinan?

A pesar de que la influencer se ve increíble luego de su cirugía, no es el resultado final, faltan unas semanas más de recuperación, y ahora sí, ¡veremos cómo quedó y los arreglitos que se hizo! Estaremos atentos a las imágenes que suba.

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