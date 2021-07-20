Eiza González y Danna Paola, amigas mexicanas rompiéndola en el mundo.

Danna Paola y Eiza González muestran solidaridad y apoyo entre ellas comentándose todo en sus redes sociales. Te contamos los detalles de estas mexicanas que están poniendo el nombre de nuestro país en alto.

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Eiza González y Danna Paola, amigas en redes sociales.

En nuestro país, hay muchas personas súper talentosas que ponen el nombre de México en alto, ¡en todos los ámbitos! Y sin duda dos de ellas son Danna Paola y Eiza González. Cada una desde sus trincheras, una cantando y actuando y la otra actuando (aunque también canta), han dejado claro de qué estamos hechos los mexicanos. Y es que la han roto en el espectáculo internacional de unos años para acá, claro que nadie les ha regalado nada, todo ha sido con constancia, disciplina, esfuerzo, mucho trabajo, dedicación, ¡y años de trayectoria!

A pesar de que muchos podrían pensar que se tienen envidia porque famosas, exitosas, guapas... ¡Al contrario! Siempre se apoyan, comentan en redes sociales, y están al tanto de sus carreras.

Últimamente los fans de ambas se han dado cuenta que se comentan muchas de las cosas que la otra sube a redes sociales, especialmente a Instagram, todo echándose porras, ¡qué padre! Sin duda el éxito de los demás nos debe dar gusto, y más si es compatriota, ¡ambas sienten un orgullo inmenso una de la otra!

¿Será que pronto se nos hace verlas juntas haciendo una colaboración en música, en alguna serie o película o simplemente disfrutando de su compañia? Estaremos atentos a más detalles.

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