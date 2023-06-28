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FOTOS | Naim Darrechi, sus polémicas y su detención en el aeropuerto.
Naim Darrechi es uno de los influencers más polémicos de la actualidad. Es pareja de la también influencer Yeri Mua. Pateó a nuestra cámara en el aeropuerto.
Naim Darrechi, sus polémicas y su detención en el aeropuerto.
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