FOTOS: Salma Hayek cumple un años más de vida y un año más de éxitos.

Salma Hayek es una de las actrices mexicanas que ha logrado conquistar Hollywood y al mundo entero gracias a su carisma y talento. Ella está cumpliendo un año más de vida y de éxitos, y nosotros te contaremos todo sobre ella en esta galería que tenemos preparada para ti.

Salma Hayek nació en Veracruz el 2 de septiembre de 1966. Además de ser una exitosa actriz, Salma también es una empresaria y una productora de películas y series para la televisión y los servicios de streaming más importantes del momento.

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Ella comenzó su carrera actoral participando en distintas telenovelas de las televisoras más importantes de nuestro país, haciendo que los críticos y el público pudieran ver su capacidad y su talento para la actuación. Sus interpretaciones le dieron la oportunidad de ser nominada a distintos premios en México, y esto le ayudó a dar un gran salto a las pantallas de Hollywood. A principios de los años 90, Salma Hayek tuvo sus primeras oportunidades en la pantalla grande, participando en películas que se convirtieron en producciones de culto dentro de la crítica cinematográfica especializada. A pesar de tener una buena carrera dentro del cine, Salma Hayek tuvo su gran protagónico en el año 2002, cuando interpretó a Frida Kahlo en la película biográfica de la pintora mexicana. Gracias a esa interpretación, Salma fue nominada a los premios más importantes de la industria cinematográfica internacional. Tiempo después, ella decidió incursionar en la dirección y en la producción de programas y especiales para la televisión, llevándose el reconocimiento del público y de los expertos.

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Actualmente, Salma se ha consagrado como una de las actrices mexicanas más exitosas de la historia, además de ser la productora de series con un gran éxito dentro de los nuevos medios digitales.