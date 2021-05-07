FOTOS: Sofía Aragón, conductora de Miss Universo 2021.

Sofía Aragón es la mexicana que alcanzó los primeros lugares en el certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universo. Ella será una de las conductoras que nos acompañará durante la transmisión de este gran evento.

Por ahora, les contaremos más de la vida de Sofía, para que puedan conocerla íntimamente.

Sofía Aragón nació en Guadalajara, el 1 de febrero de 1994. Desde pequeña, su familia la impulsó a iniciarse en el mundo de la escritura, escribiendo artículos en diversas revistas femeninas locales de Jalisco. Ella estudios en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y es Licenciada en Imagen y Mercadotecnia.

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Tiempo después, ella decidió expandir aún más sus horizontes, y decidió estudiar más del maquillaje especializado y efectos especiales, logrando ingresar en una de las escuelas más importantes de los Estados Unidos.

En su carrera dentro de los concursos de belleza, Sofía Aragón siempre fue una fuerte contendiente, alcanzando siempre los primeros lugares en cada uno de los certámenes en los que ella participó.

Al llegar a Miss Universo, acaparó las miradas por su estilo, sus bellos vestuarios y sus respuestas tan impresionantes. Siendo una de las contendientes más fuertes, pudo llegar a la recta final de la competencia.

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Ella es una especialista en el ámbito de la moda, de las pasarelas, y de los eventos de belleza, por lo que será un gran elemento de nuestro equipo de conductores, y podrá analizar más a fondo todo lo que suceda en el escenario en este gran evento.

Su pareja, Francisco Bernot, no es ajeno a los certámenes de belleza, ya que su hermana representó a México en Miss Internacional 2008.