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FOTOS | Yahir compartió con Ventaneando cómo se encuentra Tristán.

Yahir platicó con Ventaneando y él aprovechó para compartir con ellos cómo se encuentra su hijo y cómo va en la lucha en contra de las adicciones.

Por: Redacción Azteca UNO

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