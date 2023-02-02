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FOTOS | Yahir compartió con Ventaneando cómo se encuentra Tristán.
Yahir platicó con Ventaneando y él aprovechó para compartir con ellos cómo se encuentra su hijo y cómo va en la lucha en contra de las adicciones.
Yahir compartió con la prensa cómo se encuentra Tristán.
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