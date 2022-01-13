FOTOS | Conoce a Frida Sofía Guzmán Muñoz, nieta "Chapo" Guzmán.

La nieta del capo mexicano Joaquín ‘Chapo’ Guzmán Loera, Frida Sofía Guzmán Muñoz se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de buscar incursionar en el mundo de la música.

La hija de Edgar Guzmán López (hijo del ‘Chapo’) y Frida Muñoz muestra sus dotes de cantante en Instagram y Tik Tok donde interpreta covers de Vicente Fernández, Juan Gabriel y Ángela Aguilar, pero su debut como cantante fue el 28 de septiembre de 2020 al cantar el himno Nacional en una pelea de box que se realizó en Durango.

La nieta del ‘Chapo’ Guzmán también participó en el reality show “Tengo talento, mucho talento”, donde quedó en el top 3 de la Gran Final.

Cabe recordar que tras el asesinato de su padre, su madre Frida Muñoz se casó con el boxeador Julio César Chávez Jr, por lo que la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez también es su abuelo.