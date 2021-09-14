Mati, Evelyn, Pascal y Heliud regresan a Exatlón México, ¡como entrenadores!

Las fuerzas especiales de las que tanto se habló la semana pasada, ¡ya están en las tierras y las playas de Exatlón! ¿Cuál será su misión? Te contamos los detalles.

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Mati, Heliud, Pascal y Evelyn de regreso a Exatlón México.

Hace unos días te contamos sobre el regreso de algunos de los atletas más queridos y épicos en la historia de Exatlón México, ¡dos campeones, dos finalistas y un capitán!

Sí, nos referíamos a la tricampeona Mati Álvarez “Terminator”, al campeón de la tercera temporada Heliud Pulido “Black Panther” a la dos veces finalista de la segunda y cuarta temporada Evelyn Guijarro “Sniper” y al capitán de la temporada uno y cuatro, Pascal Nadau “Blue Viper”. Sabíamos que regresarían a las tierras y las playas de Exatlón, pero no sabíamos para qué, ¡y ahora lo sabemos!

Ayer por la noche fue el gran recibimiento de Guardianes y Conquistadores a sus compañeros y ahora coaches, ¡sí, van a entrenar a los equipos con su color correspondiente! Mati y Heliud van a compartir sus conocimientos, tips, e historia con el equipo rojo, mientras que Pascal y Evelyn enseñarán todo lo que saben, su experiencia y entrenamientos con el equipo azul.

¿Cuánto tiempo? ¡Una semana! ¡Ya nos habíamos emocionado! Las fuerzas especiales de Exatlón, estarán en el reality durante solo siete días, ¡así que los participantes deben aprovechar ese tiempo para hacer todas las preguntas, resolver todas su dudas y aprender mucho de ellos!

Todos los atletas están muy contentos y emocionados de poder compartir con aquellos que los inspiraron a estar ahí, este es el caso de Osirys, que desde los 14 años fue muy fan de todas las temporadas y al ver a las fuerzas especiales, no aguantó el llanto, ¡qué increíble que Exatlón cause ese efecto!

¿Mati, Evelyn, Pascal y Heliud harán un buen trabajo con sus equipos?

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