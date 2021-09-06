Ana Lago se casa con su novio Alex, luego de cinco años de noviazgo.

Nuestra querida Ana Lago, el “Ave Fénix” de Exatlón México, ¡se va a casar! Le dio el sí a su novio Alex con el que había estado desde hace cinco años. Te contamos los detalles.

Ve las fotos del bello momento AQUÍ.

Historia de amor Ana Lago y su prometido Alex.

Se conocieron en una fiesta de amigos en común de la hermana de Ana y de él. Platicaron un poco, luego Alex agregó a Ana en sus redes sociales y empezaron a platicar más. ¡La fue conquistando poco a poco! Como ella se iba de viaje por sus competencias, no podían verse y quedar en un plan, pero un día de diciembre, Ana tuvo descanso y Alex la invitó al cine pensando: “pues chicle y pega”, ¡y sí pegó! Ana dijo que sí y fueron al cine y a cenar. Platicaron mucho, hicieron clic y lo demás es historia. ¡Qué bonitos!

Alex estuvo interesado desde que la vio, fue como amor a primera vista. Ella se interesó ya después que lo conoció mejor.

El 31 de enero de este año 2021 cumplen 6 años juntos. ¡Wow, ya es un buen tiempo!

Antes de andar con Ana, Alex no la conocía por su deporte. Cuando la agregó en sus redes sociales vio que tenía muchos seguidores y en tono de broma le dijo: ¿Eres famosa o qué? Y Ana le respondió: ¡Pues investígame! Así que Alex comenzó a buscar su nombre en Internet, vio que era gimnasta, checó algunas de sus competencias y supo quién era Ana Lago.

Dato curioso, ¡Alex dijo TE AMO primero! Estaban en una cena romántica después de 6 o 7 meses de ser novios. ¡Qué romántico!

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Ana Lago y Alex se comprometen, ¡se van a casar!

Este fin de semana nuestra querida Ana Lago sorprendió a todos sus seguidores luego de que anunciara su compromiso, ¡y es que su ahora prometido Alejandro Santana, con quien lleva casi seis años de relación, le pidió matriomonio!

Fue en una casa muy linda en compañía de sus seres queridos más cercanos, familia y amigos, que le dio el sí a Alex. Entre los invitados, estuvieron tres de sus mejores amigos exatlónicos, Heliud Pulido, Pame Verdirame y Gloria Murillo.

Luego de la sorpresiva foto que publicó, acompañó sus historias de Instagram con videos del momento, ¡todo muy romántico! Le llevaban con los ojos vendados hacia la parte de abajo de la casa que tenía alberca y unas letras gigantes que decían “Marry me?”. Le destaparon los ojos a la gimnasta, que se sorprendió con las letras, su novio a lado, ¡y con todos sus amigos y familiares esperándola!

Obvio le dijo que sí, y luego de un beso y un abrazo, comenzó la fiesta.

¡Felicidades, querida Ana!

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