  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¿Heliud Pulido le jugó sucio a los azules?

Recientemente, los azules se molestaron mucho con Heliud Pulido, atleta del equipo rojo. ¡Lo acusan de jugar sucio! Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

David y Heliud problema (12).jpg
David y Heliud problema (11).jpg
David y Heliud problema (13).jpg
David y Heliud problema (8).jpg
David y Heliud problema (24).jpg
David y Heliud problema (9).jpg
David y Heliud problema (25).jpg
David y Heliud problema (7).jpg
David y Heliud problema (22).jpg
David y Heliud problema (10).jpg
David y Heliud problema (20).jpg
David y Heliud problema.jpg
David y Heliud problema (21).jpg
David y Heliud problema (3).jpg
David y Heliud problema (23).jpg
David y Heliud problema (2).jpg
David y Heliud problema (19).jpg
David y Heliud problema (6).jpg
David y Heliud problema (17).jpg
David y Heliud problema (5).jpg
David y Heliud problema (18).jpg
David y Heliud problema (4).jpg
David y Heliud problema (14).jpg
David y Heliud problema (16).jpg
David y Heliud problema (15).jpg
/
David y Heliud problema (12).jpg
David y Heliud problema (11).jpg
David y Heliud problema (13).jpg
David y Heliud problema (8).jpg
David y Heliud problema (24).jpg
David y Heliud problema (9).jpg
David y Heliud problema (25).jpg
David y Heliud problema (7).jpg
David y Heliud problema (22).jpg
David y Heliud problema (10).jpg
David y Heliud problema (20).jpg
David y Heliud problema.jpg
David y Heliud problema (21).jpg
David y Heliud problema (3).jpg
David y Heliud problema (23).jpg
David y Heliud problema (2).jpg
David y Heliud problema (19).jpg
David y Heliud problema (6).jpg
David y Heliud problema (17).jpg
David y Heliud problema (5).jpg
David y Heliud problema (18).jpg
David y Heliud problema (4).jpg
David y Heliud problema (14).jpg
David y Heliud problema (16).jpg
David y Heliud problema (15).jpg
David y Heliud problema (12).jpg
David y Heliud problema (11).jpg
David y Heliud problema (13).jpg
David y Heliud problema (8).jpg
David y Heliud problema (24).jpg
David y Heliud problema (9).jpg
David y Heliud problema (25).jpg
David y Heliud problema (7).jpg
David y Heliud problema (22).jpg
David y Heliud problema (10).jpg
David y Heliud problema (20).jpg
David y Heliud problema.jpg
David y Heliud problema (21).jpg
David y Heliud problema (3).jpg
David y Heliud problema (23).jpg
David y Heliud problema (2).jpg
David y Heliud problema (19).jpg
David y Heliud problema (6).jpg
David y Heliud problema (17).jpg
David y Heliud problema (5).jpg
David y Heliud problema (18).jpg
David y Heliud problema (4).jpg
David y Heliud problema (14).jpg
David y Heliud problema (16).jpg
David y Heliud problema (15).jpg

Contenido relacionado