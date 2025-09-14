Estos son los signos zodiacales que van a recibir el karma en septiembre

¿Qué es el Karma? En sencillas palabras, es un concepto que significa todas aquellas acciones que generaron una energía. Lo positivo y negativo se te regresará a tu vida, por lo que debemos tener mucho cuidado cuando hacemos algo muy malo.

En septiembre, a ciertos signos zodiacales se les regresará todo lo bueno o malo que hayan hecho, por lo que deberán de estar preparados para recibirlos. No te pierdas los detalles, y toma nota sobre toda la información que te vamos a compartir a continuación.

¿Cuáles son los signos kármicos de septiembre?

Para septiembre habrá 5 signos zodiacales que van a recibir el karma, nuevamente es fundamental entender que no todo será malo, ya que suelen ser momentos de reflexión, que te permitirán tener un mejor desarrollo de tu persona al entender los errores que tuviste. Estos son los horóscopos que deben tener cuidado:

Géminis : Detente un poco, reflexiona sobre lo que has hecho. Si fuiste irresponsable, aprovecha para darte cuenta de tus errores. Posiblemente, debas ofrecer tus disculpas a cierta persona para cerrar un ciclo. Entenderás el poder de las palabras.

: Detente un poco, reflexiona sobre lo que has hecho. Si fuiste irresponsable, aprovecha para darte cuenta de tus errores. Posiblemente, debas ofrecer tus disculpas a cierta persona para cerrar un ciclo. Entenderás el poder de las palabras. Cáncer : Limará asperezas con su familia, aclarando todas las discusiones del pasado y sanarás heridas emocionales. No tendrás un castigo, pero esto te ayudará a conectar con el amor de los que te rodean.

: Limará asperezas con su familia, aclarando todas las discusiones del pasado y sanarás heridas emocionales. No tendrás un castigo, pero esto te ayudará a conectar con el amor de los que te rodean. Leo : Si has sido arrogante, sentirás un estancamiento personal, la soberbia te llevará al aislamiento. Aprenderás un poco de humildad para que puedas abrir puertas a nuevas metas.

: Si has sido arrogante, sentirás un estancamiento personal, la soberbia te llevará al aislamiento. Aprenderás un poco de humildad para que puedas abrir puertas a nuevas metas. Escorpio : Llegarán pruebas para practicar tu control. Todo se te presentará como un espejo, por lo que entenderás las consecuencias de presionar a ciertas personas o situaciones. Así encontrarás tu paz interior.

: Llegarán pruebas para practicar tu control. Todo se te presentará como un espejo, por lo que entenderás las consecuencias de presionar a ciertas personas o situaciones. Así encontrarás tu paz interior. Piscis: Sal de tu mundo de fantasía, ubica tus pies en tu realidad. Te llegarán responsabilidades que te retaran, por lo que deberás encontrar el equilibrio entre las ilusiones y tu vida real.

¿Cómo limpiar el karma?

Como ya pudiste ver con los signos zodiacales anteriores y lo que verán en septiembre, el karma no es algo malo. Sin embargo, hay que hacer lo posible para que el castigo divino no llegue a nosotros.

Por lo que se recomienda mediar lo que decimos, perdonar a quien lo merezca, y no juzgar a los demás. Siendo una forma en que podemos limpiarlo de la energía negativa, buscando que todo lo bueno llegue a nosotros con mayor facilidad.