FOTOS: Inmunidad en Survivor México. Los sobrevivientes no quieren ser nominados en el concejo tribal.

Un nuevo capítulo lleno de emoción y suspenso en Survivor México. Los sobrevivientes comienzan a sobrellevar el aislamiento, el hambre y el clima extremo de las junglas de Survivor México. Se enfrentarán en aguerridos juegos por recompensas y suministros.

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El tótem de inmunidad individual de Survivor México fue encontrado por Denisha.

La tribu Jaguar inició la búsqueda por el tótem de inmunidad individual. Denisha escombró las plantas y piedras cercanas al campamento y encontró el tótem de Survivor México. Advirtió a sus compañeros que no deben robarselo y lo compartirán en el momento adecuado.

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‘Warrior’ tiene preparadas las pruebas de resistencia y equilibrio para definir a los portadores de los collares de inmunidad individual. La tribu Halcón fue la primera en enfrentar el juego, Bárbara Falconi resistió hasta el final y es portadora del primer collar.

La tribu Jaguar se enfrenta al mismo juego, en esta ocasión Daniel Cortés resultó victorioso ante Julio Barraza. Julio confesó que su pequeña hija es su motor para continuar en la competencia.

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Los Jaguares estarán tranquilos ya que ganaron el primer enfrentamiento por el tótem de inmunidad individual y los Halcones nuevamente deberán elegir a un integrante que se enfrentará al juego de eliminación.

¿Bella De La Vega será la próxima eliminada de Survivor México?

‘Warrior’ tiene una noticia preparada para los sobrevivientes que cambiará el rumbo de la competencia. La tribu Halcón nominó nuevamente a Bella De La Vega para enfrentarse al juego de eliminación de Survivor México.

El anuncio de ‘Warrior’ consistió en que deberán votar por un nuevo capitán de tribu.

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