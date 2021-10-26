FOTOS | J Balvin pide disculpas por el video "Perra".

El video “Perra” de J Balvin, fue censurado y bajado de YouTube.

Hace unos días el colombiano J Balvin lanzó “Perra”, pero luego de estar unas horas arriba en las plataformas digitales, ¡YouTube bajó su video oficial! Checa todas las fotos AQUÍ.

Al parecer, fue él quien habría retirado el material por el creciente rechazo, especialmente en Colombia, esto debido a las letras e imágenes de “Perra”, pues muchos la describen como “Machista, racista y misógina”. Para ser más específicos, en una imagen se veía que Balvin somete a mujeres afro personificadas como animales, maquilladas como tal, y con collares que simbolizan el poder que el cantante tiene sobre ellas. ¡Una imagen que no le gustó a nadie!

La consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, mencionó que “el artista utiliza imágenes de mujeres y de personas afrodescendientes -grupos poblacionales de especial protección constitucional- a quienes presenta con orejas de perro. Además, mientras camina, el cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas”.

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J Balvin pide una disculpa por “Perra”.

Este fin de semana, Jose, “J Balvin”, a través de sus redes sociales, pidió disculpas por su más reciente video “Perra”.

“Quiero ofrecerle mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra... Como forma de respuesta, y obviamente de respeto, bajé el video (de YouTube) hace 8 días. Al ver que siguieron con las críticas estoy aquí dando cara” Dijo Balvin.

Antes de que el video fuera eliminado, fue visto más de 10 millones de veces, y de hecho, está disponible en canales no oficiales. ¿Será que esto afecte la carrera del colombiano?

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