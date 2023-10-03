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FOTOS | Jeni de la Vega, ex de Peso Pluma, se casa con Eleazar Gómez

Recientemente, se dio a conocer que Jeni de la Vega y Eleazar Gómez estaban comprometidos... ¡Y la influencer contó que no tiene miedo! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Jeni De La Vega con sombrero.jpg
Eleazar selfie.jpg
Jeni De La Vega sonriendo.jpg
Eleazar fit.jpg
Jeni De La Vega en Disney.jpg
Eleazar rubio.jpg
Eleazar traje de baño.jpg
Jeni De La Vega posando.jpg
Jeni De La Vega en Egipto.jpg
Eleazar mar.jpg
Jeni De La Vega bikini.jpg
Eleazar gorra.jpg
Jeni De La Vega con lentes.jpg
Eleazar grabando.jpg
Eleazar alberca.jpg
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