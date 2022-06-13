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FOTOS | Karol G cantó "Sálvame" junto a Anahí en su show en México.

Luego de más de 10 años que la cantante y actriz Anahí, dejó los escenarios, cantó junto a Karol G en la Ciudad de México.

Por: TV Azteca

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