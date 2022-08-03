  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Karol G se despide de su cabello azul, de tanto dolor e inmadurez, ¿pedrada para Anuel?

La cantante compartió que después de un largo tiempo le dice ‘adiós’ a ese color de cabello que la acompañó en grandes momentos, así como en episodios dolorosos.

Por: TV Azteca

Karol G enseñando la lengua..jpg
Karol G en sostén..jpg
Karol G haciendo ejercicio..jpg
Karol G (28).jpg
Karol G de cerca..jpg
Karol G con su perro..jpg
Karol G con cabello azul..jpg
Karol y Anuel..jpg
Karol G con trenzas..jpg
Karol G cual sirena..jpg
Karol G se desnuda. .jpg
Karol G de naranja..jpg
Karol G con galas y cabello azul..jpg
Karol G de medio lado..jpg
Yailin y Anuel comprometidos..jpg
Karol G en la playa y en bikini..jpg
Karol G en el mar..jpg
Karol G previo a un concierto..jpg
Karol G posando con un auto..jpg
Yailin y Anuel besos....jpg
Karol G en transparecias..jpg
Karol G.jpg
Karol G (13).jpg
Karol G (17).jpg
Karol G (19).jpg
Karol G (20).jpg
Karol G (22).jpg
Karol G (25).jpg
Karol G (26).jpg
/
Karol G enseñando la lengua..jpg
Karol G en sostén..jpg
Karol G haciendo ejercicio..jpg
Karol G (28).jpg
Karol G de cerca..jpg
Karol G con su perro..jpg
Karol G con cabello azul..jpg
Karol y Anuel..jpg
Karol G con trenzas..jpg
Karol G cual sirena..jpg
Karol G se desnuda. .jpg
Karol G de naranja..jpg
Karol G con galas y cabello azul..jpg
Karol G de medio lado..jpg
Yailin y Anuel comprometidos..jpg
Karol G en la playa y en bikini..jpg
Karol G en el mar..jpg
Karol G previo a un concierto..jpg
Karol G posando con un auto..jpg
Yailin y Anuel besos....jpg
Karol G en transparecias..jpg
Karol G.jpg
Karol G (13).jpg
Karol G (17).jpg
Karol G (19).jpg
Karol G (20).jpg
Karol G (22).jpg
Karol G (25).jpg
Karol G (26).jpg
Karol G enseñando la lengua..jpg
Karol G en sostén..jpg
Karol G haciendo ejercicio..jpg
Karol G (28).jpg
Karol G de cerca..jpg
Karol G con su perro..jpg
Karol G con cabello azul..jpg
Karol y Anuel..jpg
Karol G con trenzas..jpg
Karol G cual sirena..jpg
Karol G se desnuda. .jpg
Karol G de naranja..jpg
Karol G con galas y cabello azul..jpg
Karol G de medio lado..jpg
Yailin y Anuel comprometidos..jpg
Karol G en la playa y en bikini..jpg
Karol G en el mar..jpg
Karol G previo a un concierto..jpg
Karol G posando con un auto..jpg
Yailin y Anuel besos....jpg
Karol G en transparecias..jpg
Karol G.jpg
Karol G (13).jpg
Karol G (17).jpg
Karol G (19).jpg
Karol G (20).jpg
Karol G (22).jpg
Karol G (25).jpg
Karol G (26).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado