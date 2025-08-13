inklusion logo Sitio accesible
“Se pone lo que a él se le da su gana”, Alma Cero defiende la masculinidad de su esposo porque se pinta las uñas

La actriz y comediante Alma Cero alzó la voz para defender la masculinidad de su esposo Enrique Orozco, criticado por su forma de vestir y por pintarse las uñas.

Alma Cero defiende la masculinidad de su esposo Enrique Orozco quien ha recibido críticas y cuestionamientos por su forma de vestir y por pintarse las uñas. Además, compartió los detalles de su operación de cambio de color de ojos.

