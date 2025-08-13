inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Se despidió con un zafarrancho! Cazzu deja la CDMX con un ‘inesperado’ silencio sobre Nodal, Belinda e Inti, su hija

Cazzu reaccionó de una forma peculiar ante los cuestionamientos sobre Nodal, Belinda e Inti; previo a esto, se armó el zafarrancho durante la presentación de su reciente libro.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Terminó la fugaz visita de Cazzu a la CDMX y, al presentarse en el aeropuerto, la artista argentina reaccionó de una forma peculiar ante los cuestionamientos sobre la convivencia de su hija Inti con Christian Nodal; cabe mencionar que también le preguntaron por alguna colaboración con Belinda. Previo a esto, se armó un tremendo zafarrancho durante la presentación de su reciente libro, donde cuerpos de seguridad hicieron todo para alejar a la cantante de 31 años de la prensa.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×