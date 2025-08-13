inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡No puedes llevarte con tu verdugo!”, Carlos Cuevas rompe el silencio y se defiende de su hermana Aída

Carlos Cuevas rompió el silencio y se defendió de las acusaciones de su hermana Aída lanzando un par de cuestionamientos y mensajes a la cantante de música regional mexicana.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Carlos Cuevas rompió el silencio y se defendió de las acusaciones de su hermana Aída y lanzó un par de cuestionamientos y mensajes a la cantante de música regional mexicana. Entre otras cosas, Carlos Cuevas aseguró que Aída sólo busca desprestigiarlo y reveló que el proceso legal continúa.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×