"¡No puedes llevarte con tu verdugo!”, Carlos Cuevas rompe el silencio y se defiende de su hermana Aída
TV Azteca
Carlos Cuevas rompió el silencio y se defendió de las acusaciones de su hermana Aída y lanzó un par de cuestionamientos y mensajes a la cantante de música regional mexicana. Entre otras cosas, Carlos Cuevas aseguró que Aída sólo busca desprestigiarlo y reveló que el proceso legal continúa.
