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FOTOS | Kenia Os anda con Vinicius Jr. ¡jugador del Real Madrid!

La cantante mexicana y futbolista brasileño fueron captados juntos y de la mano en el Cristo Redentor en Brasil. ¿Andan? ¡Te contamos en fotografías!

Por: Ana Patricia Pérez

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