Kenny Avilés le dijo adiós a La Granja VIP, pero dejó huella imborrable; así fue su tour de medios tras su eliminación
Kenny Avilés fue la cuarta eliminada de La Granja VIP y tuvo una experiencia increíble de principio a fin. ¡Revive su tour de medios por TV Azteca!
Las instalaciones y los foros de TV Azteca recibieron a Kenny Avilés después de su eliminación de La Granja VIP. La rockera contó durante su tour de medios las experiencias buenas y malas, además reveló con quiénes logró conectar y con quién no.