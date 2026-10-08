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Kenny Avilés le dijo adiós a La Granja VIP, pero dejó huella imborrable; así fue su tour de medios tras su eliminación

Kenny Avilés fue la cuarta eliminada de La Granja VIP y tuvo una experiencia increíble de principio a fin. ¡Revive su tour de medios por TV Azteca!

Las instalaciones y los foros de TV Azteca recibieron a Kenny Avilés después de su eliminación de La Granja VIP. La rockera contó durante su tour de medios las experiencias buenas y malas, además reveló con quiénes logró conectar y con quién no.

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