Carolina Ross deja las cosas claras: ¡nada de robo de comida en La Granja VIP!

Carolina Ross, la décima celebridad confirmada para unirse al reto extremo de La Granja VIP en sólo dos días más, aceptó ante Mallezaa que si existe algo que sacará su lado animal en el reality eso es el robo, sobre todo si se trata de la comida... ¡cuidado con eso, granjeros!

"¡Tampoco me voy a dejar!”, Carolina Ross advierte previo al arranque de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] Carolina Ross, la novena granjera de La Granja VIP, nos visitó para contarnos que está lista para jugar y le preguntamos por su estrategia. ¡Checa lo que nos contó!

¿Cómo reaccionaría Carolina Ross al robo de comida en La Granja VIP?

En una amena entrevista con Mallezaa que estuvo llena de confesiones, dinámicas, chisme y buen humor, Carolina Ross dejó claro que ella ya está lista para enfrentarse a cualquier celebridad de La Granja VIP : ¡no importa si es Alfredo Adame o “El Patrón”, si ella los descubre haciendo algo indebido les reclamará!

El robo de comida es una de las principales causas de roces en realities 24/7 como La Granja VIP, y por ello Mallezaa no se aguantó las ganas de preguntarle a Carolina cuál sería su reacción si descubriera a alguno de sus compañeros “con las manos en la masa”.

La sinaloense, de buen humor pero firme, no dudó ni un segundo en contestar: "¿Qué haría si me doy cuenta de que me robó? Ok no, pues me acercaría y le diría '¿Qué pex, no te da vergüenza estar robando? Tu mamá te está viendo; tu mamá te está viendo, loco, ¿qué vamos a hacer? Te comportas, te alineas o qué show, cómo le hacemos’ ”, explicó.

En medio de las risas, la celebridad aclaró que esto se trata de una broma; sin embargo, su respuesta nos dejó entrever que no admitirá abusos al interior de La Granja VIP aunque ella misma dijo que prefería mantenerse alejada de los conflictos... ¿protagonizará alguno al final en caso de que la provoquen?

¡Todo podría ocurrir en La Granja VIP! Hasta ahora hay 11 granjeros confirmados y 5 espacios vacantes , por lo que las sorpresas están lejos de terminar y por eso te invitamos a estar al pendiente de todas nuestras redes sociales.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Carolina Ross lista para sacar su lado animal se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en la plataforma Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: