¿Quién es Carolina Ross, la novena celebridad confirmada para La Granja VIP?

Carolina Ross fue confirmada este fin de semana como la novena celebridad que se une a La Granja VIP , el reality show de TV Azteca lleno de retos y dinámicas que prometen sacar su lado animal en el momento más inesperado: ¿pero quién es ella y por qué se volvió tan popular?

¿Quién es Carolina Ross de La Granja VIP?

Nacida un 23 de septiembre de 1995 en Culiacán, Sinaloa, Carolina Ross es una reconocida cantante y compositora de regional mexicano que desde muy pequeña sintió inclinación por la música, lo que la llevó a presentarse en shows locales.

La popularidad de Carolina se disparó a raíz de su participación en un reality de canto donde se coronó con el tercer lugar gracias a su potente voz y a su carisma al momento de interpretar canciones de regional mexicano, su gran pasión.

Con sencillos como Sencillamente y Nunca Me Sueltes, Carolina Ross continuó con su carrera de manera independiente y se consolidó como una artista versátil capaz de mezclar géneros como la balada, el regional y el pop, lo que la ha llevado a colaborar con celebridades de la talla de Andrea Bocelli, Espinoza Paz, Joss Favela, Edén Muñoz y Grupo Firme.

Carolina Ross, quien tiene una gran presencia en plataformas como Instagram, YouTube y Spotify, dejó en claro durante su destape como granjera que ella puede ser muy tierna pero también tiene un lado animal listo para salir ante la menor provocación... ¡qué tal!

“Sé que mucha gente dice ‘Ay es que Caro es muy tierna y así' y sí lo soy pero también soy muy firme y honestamente no me gusta el conflicto pero si me andan picando, como buena sinaloense no me voy a dejar”, le comentó Carolina a nuestros reconocidos comentaristas deportivos en el medio tiempo del partido Tigres vs Cruz Azul.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza como parte del equipo de conductores que te traerán el chismecito intenso a tu pantalla día a día arrancará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO.

Te recomendamos no perderte las transmisiones 24/7 en Disney+, así como las participaciones de nuestros críticos Flor Rubio, Lola Cortés, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero... ¡la cosa se pondrá intensa en el granero de la granja más polémica de TV Azteca!