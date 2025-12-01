Eleazar Gómez dice que la eliminación de Lis Vega ya se veía venir. “Este juego no se juega así"
Poco después de la eliminación de Lis Vega, Eleazar Gómez critica cómo llevó a cabo su juego en La Granja VIP. Alfredo Adame concuerda con él.
Según Eleazar Gómez, Lis Vega entró a La Granja VIP con actitud de “los quiero a todos” y eso terminó provocando su eliminación. En su lugar, opina que la actitud debería ser “los quiero sacar a todos”. Durante la guardia de la vaca “Jacinta”, el actor compartió su opinión con Alfredo Adame.
