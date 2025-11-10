Eleazar Gómez predice su destino en La Granja VIP: ¿será el nominado en el Legado de Jawy?

Con la salida de Jawy aún fresca en La Granja VIP, los granjeros comienzan a especular sobre lo que vendrá en la semana. Pero si hay alguien que asegura tener todo ya “medido”, ese es Eleazar Gómez. Durante una charla matutina con Kike mientras realizaban tareas, el actor fue directo al afirmar que está convencido de que será el elegido en El Legado de Jawy, y de no ser así, su nombre volverá a la placa por alguna otra vía.

¿Eleazar Gómez será el nominado del Legado de Jawy?

Eleazar no dudó, pues según su lectura del juego, lo más lógico es que Jawy lo haya dejado nominado como parte de su Legado. Él mismo lo subió a la placa el pasado Viernes de Traición, lo que desató una fuerte discusión entre ellos, y por eso cree que la respuesta será inmediata. Incluso ya tiene mentalizado que, si no es por esa vía, seguramente terminará compitiendo en el Martes del Duelo o será votado el miércoles en la Asamblea.

En su análisis, prefiere que todo se defina desde el inicio, sin esperar a que lo expongan en otros momentos de la semana. Dijo estar preparado, no con resignación, sino con estrategia, y aseguró que esta sería su quinta nominación consecutiva. Aunque no se consideró una víctima, admitió que desde los primeros días ha sentido una energía negativa hacia él dentro del reality.

¿Qué dijo Eleazar sobre su permanencia en La Granja VIP?

A pesar de ser constante en nominaciones, Eleazar dijo estar más tranquilo que al inicio. Reconoció que su entorno no es fácil, que hay quienes aún no entienden que esto es un juego y que no todos tienen intención de convivir. Aun así, afirmó que no se forzará a integrarse donde no siente conexión. Dijo respetar a todos, aunque haya compañeros que ni los buenos días le dan.

La salida de Lola Cortés también le afectó . Para él, era su única fuerza emocional dentro del encierro. Sin embargo, aseguró que seguirá adelante con la cabeza fría, anticipando lo que venga y recordando que, al final, esto no es su hábitat.

Sigue el destino de Eleazar Gómez en La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguir la transmisión 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.