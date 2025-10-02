¿Cómo se vería César Doroteo como un granjero sexy? La divertida FOTO viral

César Doroteo le puso un toque de humor a los preparativos previos a La Granja VIP y compartió una divertida foto editada con una herramienta de inteligencia artificial (IA) para mostrar cómo -según las fantasías de sus seguidores- se vería con poca ropa en el establo... ¡el resultado estuvo buenísimo!

¿Cómo se vería César Doroteo como el granjero sexy de La Granja VIP?

A través de su cuenta de Instagram, red social en la que cuenta con 392 mil seguidores, César Doroteo publicó un divertido carrusel de fotos para ilustrar cómo le fue en septiembre y, claro, su anuncio como celebridad de La Granja VIP no podía quedarse atrás:

“Septiembre ha sido un mes espectacular. Así que aquí les dejo un dump de los mejores momentos”, escribió el influencer que le puso una curiosa descripción a la tercera foto del post:

“Un edit que me hizo @puma_adrixx de cómo creen los seguidores que me veré en La Granja, nada cerca de la realidad”, detalló Teo con un emoji de carita muerta de la risa para dejar en claro que todo se trata de una predicción de la IA para reír y chismear.

La foto de César Doroteo sin camisa, con un sombrero campirano, cargando un fardo de paja y con sus brazos y abdomen tonificados captó la atención de la comunidad virtual, sobre todo porque en estos días el youtuber ha estado presumiendo que se prepara para darle batalla a “El Patrón” y Kike Mayagoitia con intensas rutinas en el gimnasio : ¡seguramente necesitará la resistencia para todos los retos físicos que le esperan en unos días!

Los comentarios en el post, desde luego, no se hicieron esperar y pronto esta publicación acumuló toda clase de reacciones como las siguientes: “Te quiero mucho!! Ya estoy lista para apoyarte en la granja!!”, “Espectacular en todas las fotos. Estamos contigo en esta aventura”, “Te ves bien precioso”, “Te voy a extrañar mucho en redes pero te voy a ver 24/7 en Disney” y “Esperamos las rutinas cargando becerritos y el calendario vaquero 2026 para tus heterofans”.

¡El fandom de Teo prometió no abandonarlo en esta aventura a pesar de que Ricardo Peralta ya adelantó que él mejor votará por Kike Mayagoitia ! ¿Qué tal?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con César Doroteo listo para sacar su lado animal con elegancia y contundencia se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche con transmisiones 24/7 en Disney+; las actividades confirmadas para cada día de la semana son: