¿Cómo, cuándo y dónde ver La Granja VIP? La programación completa de lunes a domingo
Si ya estás más que puesto para ver La Granja VIP pero no te queda claro cómo, cuándo y dónde, aquí te respondemos.
Ahora sí, que arranque el chismecito: este domingo, 12 de octubre, inicia La Granja VIP. Para que no te pierdas ni una dinámica, polémica, momento viral ni confesión, aquí te explicamos la programación completa del nuevo reality show de TV Azteca.
¡Así se vivió la conferencia de prensa de La Granja VIP!
Programación de La Granja VIP de lunes a domingo
Además de la transmisión en vivo 24/7, hay varios programas de La Granja VIP y muchísimo contenido que no puedes perderte.
Programa En Vivo de La Granja VIP
De lunes a viernes podrás ver el Programa En Vivo de La Granja VIP, de 9:00 P.M. a 10:30 P.M. Estará disponible en Azteca UNO y en Disney+.
Cada día habrá una dinámica a seguir, y tendremos:
- Lunes de Capataz
- Martes de Duelo
- Miércoles de Asamblea
- Jueves de Salvación
- Viernes de Traición
Gala de Eliminación
Cada domingo, un granjero abandonará La Granja VIP. La Gala se transmitirá de 8:00 P.M. a 11:00 P.M., por Azteca UNO y en Disney+.
Pre Show
Casi todos los días tendremos un Pre Show. De lunes a viernes se transmitirá de 8:30 P.M. a 9:00 P.M., mientras el domingo será de 7:30 P.M. a 8:00 P.M. Aquí vamos a calentar motores y echar chismecito antes del Programa En Vivo.
El Pre Show podrás seguirlo en el sitio web oficial de Azteca UNO, en la app TV Azteca En Vivo y en Disney+.
Cacareando La Granja
Aquí, de lunes a viernes vamos a comentar lo que pasó durante el Programa En Vivo. Puedes verlo de 11:30 P.M. a 12:30 A.M., en Azteca 7.
Post Show
Los domingos, en cuanto termine la Gala de Eliminación, comenzará el Post Show. Se transmitirá de 11:00 P.M. a 11:30 P.M., en el sitio web oficial de Azteca UNO, la app TV Azteca En Vivo y en Disney+.
Transmisión 24/7
A partir del domingo 12 de octubre, podrás seguir la transmisión 24/7 de La Granja VIP en Disney+. Más de 70 cámaras se encargarán de que no te pierdas nada de la acción.
Recuerda que también puedes seguir el contenido de La Granja VIP en las redes sociales como Instagram y TikTok: @lagranjavipmx.