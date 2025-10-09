¡Las risas no faltaron! Los momentos más divertidos de los tiktokers en La Granja VIP

Nuestros adorados tiktokers que aceptaron probar la experiencia en La Granja VIP por primera vez sólo necesitaron de unas cuantas horas para desatarse con todo... ¡trabajaron, pero también protagonizaron divertidos momentos que nos hicieron reír durante toda la tarde de este 08 de octubre del 2025!

¿Qué momentos divertidos nos dejó La Granja VIP con TikTok?

¡PURAS FALLAS CON LA PUERTA!

Las instalaciones no duraron intactas mucho tiempo con 16 tiktokers como habitantes: ¡la puerta del clóset de Erika Fernández no resistió y ella simplemente no pudo evitar que la risa se le escapara cuando pidió auxilio! "¿Quién tiene un destornillador? ¡Se me cayó la puerta del clóset!”, suplicó la creadora de contenido entre carcajadas.

¡DE BOCA A BOCA!

Otro divertido momento que protagonizaron los tiktokers que se convirtieron en granjeros por un día fue cuando jugaron a pasarse una carta de boca a boca: ¡hubo mucha risa, mucho coqueteo y mucha habilidad en este reto viral que le puso el toque picarón a La Granja VIP !

RESULTADOS DE GYM... ¿EN DOS SEMANAS?

Otro momento que quedó para para la posteridad en La Granja VIP TikTok fue cuando Fernando Lozada se puso a darle tutoriales de rutinas de gimnasio a Antonio Betancourt, quien se mostró ilusionado con la expectativa de tener un cuerpo tonificado... ¡en dos semanas! con las mancuernas. "¿Cómo cuántos días me tardo para estar así?”, preguntó Toño entre risas.

¡BEBIERON DEL OMBLIGO DE ANTONIO BETANCOURT!

Los ánimos se encendieron en otro momento de La Granja VIP cuando los tiktokers organizaron una divertida aunque arriesgada dinámica: ¡beber del ombligo de Antonio Betancourt, quien se recostó en el piso listo para todo! "¡Ese ombligo está muy profundo!”, "¡Pero está limpio!”, se escucha en la grabación 24/7 captada por las cámaras de TV Azteca.

Esto, claro, sólo fue una probadita de todas las ocurrencias que tuvieron los 16 tiktokers que vivieron la experiencia de La Granja VIP por un día... ¡pero aún quedan más sorpresas, no te pierdas el 24/7 haciendo click aquí!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en la plataforma de streaming Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: