El mensaje de Eleazar Gómez luego de PERDER la competencia de El Capataz. “Hay que aprender de las derrotas”
Eleazar Gómez agradeció a la gente que votó por él para la competencia de El Capataz y dijo que le gustaría tener otra oportunidad para intentarlo.
Eleazar Gómez se dirigió a su fandom poco después de haber perdido ante César Doroteo la competencia de El Capataz; ambos fueron los más votados por el público para esa dinámica. “Hoy es una noche de introspección para mí", dijo Eleazar.
