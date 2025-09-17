inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

Sandra Itzel brilla con glamur en su tour de medios tras ser revelada como la cuarta granjera de La Granja VIP

La actriz disfrutó con estilo y mucha actitud su recorrido por los medios después de su esperada revelación.

Por: Emma García | TV Azteca Digital
La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

Sandra Itzel no dejó pasar la oportunidad de deslumbrar en su tour de medios luego de ser anunciada como la cuarta granjera de La Granja VIP. Con mucho glamur, brillo y una sonrisa que conquistó a todos, la actriz se mostró emocionada y lista para demostrar de qué está hecha dentro del reality.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×