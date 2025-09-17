Sandra Itzel brilla con glamur en su tour de medios tras ser revelada como la cuarta granjera de La Granja VIP
La actriz disfrutó con estilo y mucha actitud su recorrido por los medios después de su esperada revelación.
Sandra Itzel no dejó pasar la oportunidad de deslumbrar en su tour de medios luego de ser anunciada como la cuarta granjera de La Granja VIP. Con mucho glamur, brillo y una sonrisa que conquistó a todos, la actriz se mostró emocionada y lista para demostrar de qué está hecha dentro del reality.
Galerías y Notas Azteca UNO