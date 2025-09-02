Conoce la historia de una de las rivalidades más sonadas de La Granja VIP: ¡mantuvo a todos en vilo!

Ya te contamos sobre las parejitas que se armaron en algunas de la ediciones anteriores de La Granja VIP , así como los eliminados más polémicos de este reality show que se adaptó con éxito a Sudamérica y Europa, ¿pero sabías que hubo una rivalidad entre 2 granjeras que sonó mucho y que aún es recordada por los fans del chisme?

¿Qué rivalidad sonó mucho en La Granja VIP y por qué llamó tanto la atención?

Uno de los países con más éxito en sus transmisiones de La Granja VIP fue Chile: el reality show debutó en la televisión local en el 2005 y se alargó por 3 temporadas que mantuvieron en vilo al público de aquel país de Sudamérica, sobre todo por la rivalidad que surgió entre las granjeras Cathy Barriga y Pamela Díaz.

Pamela Díaz, quien se consolidó en el entretenimiento como una exitosa modelo y presentadora de televisión chilena, debutó en el formato de reality show precisamente con La Granja VIP y de inmediato sus constantes roces con sus compañeros y sus explosivos comentarios hicieron que la prensa la bautizara como “La Fiera VIP”.

De estilo frontal y con tendencia a hablar sin filtros, Pamela Díaz tuvo muchos pleitos con la bailarina Cathy Barriga, con quien por cierto ya había trabajado en el programa Mekano: desde el primer día de encierro en La Granja, ambas se enfrascaron en tantas discusiones que acabaron con la primera eliminación de “La Fiera VIP”, quien se reintegró a la competencia en su cuarta semana por un polémico “repechaje” que dio bastante de qué hablar.

No sólo Cathy Barriga estaba molesta con Pamela: toda la audiencia comenzó a clamar por la salida definitiva de la modelo y presentadora, algo que al final ocurrió durante un reto de eliminación que ambas protagonizaron y en el que Barriga salió vencedora.

Cathy Barriga ganó el duelo, pero su molestia con Pamela Díaz trascendió más allá de la pantalla como ella misma lo recordó en una charla con el programa Reality.doc que tuvo lugar en el 2015: “Siempre fue conflictiva conmigo”, recordó la celebridad que en el 2021 fue elegida como alcaldesa de Maipú, Chile.

Por otro lado, Barriga dejó claro en una charla con la revista Sarah que todas sus discusiones con “La Fiera VIP” fueron genuinas y no un mero show para ganar rating: “Eran reales. Jamás me he prestado para un show televisivo”, explicó.

¿Qué veremos en La Granja VIP México?

Aún es muy pronto para saber si los granjeros de la edición mexicana llegarán a cultivar alguna rivalidad tan fuerte como le ocurrió a Cathy Barriga y Pamela Díaz, pero lo que sí es un hecho es que el trabajo rudo y la falta de comodidades sacarán a flote toda clase de emociones entre ellos.

Con actividades como ordeñar vacas, atender a cerdos, limpiar estiércol, llenarse de tierra y lodo en el huerto, levantar cercas y obtener su propia comida de la forma más natural posible, los granjeros serán puestos a prueba semana a semana en medio de una expectativa muy alta.

¡No te pierdas el arranque de La Granja VIP el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca Uno y únete a este reto único en su tipo!