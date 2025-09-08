El día que Alfredo Adame ganó en un reality show de TV Azteca y sorprendió a todos: ¿se repetirá?

La Granja VIP promete ser un reality show que pondrá a prueba todas las habilidades de Alfredo Adame , tanto campestres como físicas y mentales... ¿pero sabías que el “Golden boy” ya participó en un reto de TV Azteca que fue muy exigente y en el que recibió un millón de pesos como premio por su constancia y su resistencia?

¿Qué reality show de TV Azteca ganó Alfredo Adame?

En el 2022, Alfredo Adame nos demostró que no sólo es bueno para tirar “patadas de bicicleta” : ¡su condición física es realmente envidiable, y eso lo vimos en el reality de TV Azteca “Soy famoso, ¡sácame de aquí!”, un exigente reto en el que el llamado “Golden boy” dio lo mejor de sí en República Dominicana.

Chismes, sudor, mucha destreza, pruebas exigentes y un ambiente selvático formaron parte de este reality show del 2022 en el que Alfredo Adame, contra todo pronóstico, fue coronado por Atala Sarmiento como el “Rey de la Selva” para sorpresa de sus contrincantes, quienes simplemente no podían creer que el actor y conductor de televisión fuera capaz de hacer literalmente de todo por imponerse.

Claro que La Granja VIP no será ni por curiosidad lo mismo : acá Alfredo Adame no estará en medio de una jungla, sino en una granja donde el trabajo duro formará parte de su día a día; sin embargo, no cabe duda de que la experiencia de “Soy famoso, ¡sácame de aquí!” podría servirle mucho a nuestra celebridad... ¿o no?

Hace ya 3 años, Alfredo Adame se fue a su casa con un atractivo premio de un millón de pesos -que por cierto destinó a apoyar a niños con cáncer- luego de superar a su compañera Jessica Díaz en la gran final y nos dejó con la boca abierta.

Ahora, con más “colmillo” en el mundo de los realities y mucho chismecito por darnos, el “Golden boy” llega a esta aventura dispuesto a quitarles la máscara a sus contrincantes y protagonizar muchos, ¡pero muchos! videos virales; ¿crees que vuelva a ganar o las duras tareas del campo serán demasiado para él?

¿Quiénes más fueron finalistas con Alfredo Adame en el 2022?

En aquella ocasión, Alfredo Adame llegó a la final del reality selvático con otros 3 compañeros que también llevaron su resistencia al límite: Guty Carrera, Oskarín y Jessica Díaz... ¡todos estuvieron impecables en sus pruebas finales, pero el “Golden boy” se impuso en los más de 15 millones de votos que se recibieron aquella noche!