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FOTOS | Cada vez se hace más real, ¡Shakira y Lewis Hamilton nuevamente juntos!

Shakira y Hamilton reavivan rumores de romance al posar juntos en Barcelona. El piloto dijo: “Necesito encontrar una latina para mí". Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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