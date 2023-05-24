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FOTOS | No sé tú... Pero este es el nivel de estudios de Luis Miguel.

Luis Miguel comenzó su carrera desde que era un niño. Tomó clases particulares pero, ¿qué estudios y qué carrera tiene el Sol de México? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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