¿Mane y Jawy terminaron? Te presentamos las indirectas que se avientan.

Mane y Jawy tienen años de relación. A veces terminan, a veces regresan, a veces se enojan y se alejan, a veces vuelven; ¡pero todo parecía indicar que ya estaban estables! Incluso se comprometieron hace unos meses. Ahora parece que terminaron, ¿por qué? Te contamos...

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Mane y Jawy terminaron su relación.

Durante varias temporadas de Acapulco Shore, se hablaba del compromiso de los influencers, mientras Mane se veía muy entusiasmada, Jawy parecía tenerle miedo al compromiso, ¡pero el momento por fin llegó! Y es que hace unos meses en el último cumpleaños de Manelyk González, ¡se comprometieron frente a todos sus amigos y seres queridos! Jawy por fin se animó a dar el siguiente paso y le propuso matrimonio a Mane. No se dieron detalles de fechas de boda, pero parecían muy enamorados.

Hace unos días comenzaron los rumores de rompimiento, pues se comenzaron a mandar indirectas a través de sus cuentas de Twitter. El primero fue Jawy, quien comentó que estaba pasando por uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida. “Yo quería, pero no se pudo y hay ciertas cosas importantes de la vida que no basta con que tú las quieras… Confío en la guía de Dios, confío en que todo ahí dentro se repare. Recuerda que aquí seguiré para cuando eso suceda porque SUCEDERÁ… Para mi más grande amor”. Dijo el influencer.

Mane fue cuestionada por todos su seguidores y al principio dijo: “Yo soy chica reality, mas no vivo del escándalo y para terminar lo que pase o deje de pasar en mi relación es cuento mío”. ¡Pero recientemente dio otra pista de que posiblemente sí terminó su relación! Pues twiteó: “Consejo de inicio de semana: Si tu quieres dejar a un hombre investígalo, pero si no lo quieres dejar, ni le muevas por que vas a encontrar”. ¡BOOOM! ¿Habrá sido infidelidad?

Seguiremos pendientes de todo lo que ponen en sus redes sociales los Shore.

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