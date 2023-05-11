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FOTOS | Estas son algunas anécdotas que usuarios en redes sociales no le creen a Martha Higareda.

Desde hace unas semanas, usuarios de redes sociales han hecho tendencia a Martha Higareda, pues no les parecen creíbles sus anécdotas. Aquí la lista.

Por: Ana Patricia Pérez

Martha vacaciones.jpg
Martha tiro al arco.jpg
Martha y su esposo.jpg
Martha sexy.jpg
Martha sonriendo.jpg
Martha selfie en el espejo.jpg
Martha selfie.jpg
Martha sensual.jpg
Martha selfie (2).jpg
Martha recién bañada.jpg
Martha pose.jpg
Martha posando.jpg
Martha pensativa.jpg
Martha muecas.jpg
Martha feliz.jpg
Martha en Oaxaca.jpg
Martha en la playa.jpg
Martha despertando.jpg
Martha de perfil.jpg
Martha de perfil (2).jpg
Martha de espaldas.jpg
Martha con Roberto.jpg
Martha con gorra.jpg
Martha cielo.jpg
Martha cabello recogido.jpg
Martha cabello chino.jpg
Martha acostada.jpg
Martha bikini.jpg
Martha alberca.jpg
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Martha vacaciones.jpg
Martha tiro al arco.jpg
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Martha recién bañada.jpg
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Martha de perfil.jpg
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Martha con Roberto.jpg
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